În prezent, autoritățile efectuează percheziții la două call centre din capitală, în cadrul unei cauze penale ce vizează activitatea acestora. Am încercat să obținem mai multe detalii despre percheziții, însă reprezentanții poliției nu ne-au răspuns, deocamdată, la solicitare.

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Potrivit poliției, la percheziții participă angajați ai Direcției de Poliție Chișinău, polițiști și procurori din sectorul Buiucani, precum și ofițeri ai BPDS „Fulger”.

Perchezițiile se desfășoară în două locații din capitală.

Un alt call-centru a fost vizat de percheziții în capitală

Un caz similar a avut loc joi, 5 noiembrie, când autoritățile au desfășurat percheziții și acțiuni de urmărire penală la un alt call-centru din capitală.

Atunci, nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării, au fost reținute. Acestea sunt suspectate că ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care ar fi obținut bani de la cetățeni din mai multe țări, după ce îi convingeau să investească în acțiuni sau criptomonede, promițându-le câștiguri rapide și consistente.

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