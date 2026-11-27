Peste 930.000 de lei, valută străină și mai multe dispozitive electronice au fost ridicate de polițiști în urma unor percheziții într-un dosar de contrabandă și evaziune fiscală. În vizorul anchetatorilor este o companie care comercializează produse prin intermediul magazinelor online.

Potrivit poliției, compania ar fi făcut parte dintr-o schemă prin care mărfuri erau introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova, iar o parte dintre acestea nu erau înregistrate în evidența contabilă. Astfel, bugetul public ar fi fost prejudiciat.

Ce au descoperit polițiștii după percheziții

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat 931.365 de lei, precum și sume în euro și dolari. De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informației și documente contabile.

Investigațiile continuă pentru identificarea persoanelor implicate.

În dosar sunt vizați doi bărbați, de 36 și, respectiv, 39 de ani.