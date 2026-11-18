Un fost avocat din Chișinău este cercetat pentru trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 11.500 de euro de la părintele unui tânăr cercetat pentru trafic de droguri, ca să îl ajute să scape de dosar.

Potrivit procurorilor, avocatul a primit suma de bani de la părintele unui tânăr acuzat de trafic de droguri.

În schimb, acesta a promis că poate influența persoane cu funcții publice pentru a obține o decizie favorabilă în dosar. Banii au fost ceruți atât pentru el, cât și pentru alte persoane, în schimbul influenței pe care susținea că o are.

Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor

Autoritățile au efectuat percheziții la domiciliul, biroul și automobilul fostului avocat, de unde au fost ridicate probe importante pentru dosar.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă au fost implicate și alte persoane.