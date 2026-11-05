Organele de drept desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează activitatea unui call-centru din capitală. La operațiune participă ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul BPDS „Fulger”.
Potrivit Poliției, acțiunile sunt în desfășurare, iar deocamdată nu au fost oferite alte detalii despre cauza investigată sau eventualele persoane vizate.
Organele de drept anunță că vor reveni ulterior cu informații.