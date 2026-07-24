Contabila-șefă, șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică și șeful adjunct al Direcției Administrative de la MoldATSA sunt cele 3 persoane reținute ieri de CNA, într-un dosar de abuz în serviciu, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Cei trei au fost plasați în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Anchetatorii îi bănuiesc că ar fi prejudiciat întreprinderea prin concursuri fictive, sporuri salariale nejustificate și încălcarea procedurilor de achiziții publice.

Potrivit Ziarului de Gardă, cei trei reținuți sunt Olga Tudor, contabila-șefă a întreprinderii, Loredan Roșca, șef adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică, și Marcel Bencheci, șef adjunct al Direcției Administrative. Anchetatorii susțin că, în perioada 2024-prezent, aceștia ar fi admis încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare ale MoldATSA, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari.

Printre neregulile investigate se numără organizarea unor concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, încălcarea procedurilor de achiziții publice și cumulul nelegal de funcții.

Între timp, potrivit IPN, fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, ar fi părăsit Republica Moldova pe 28 iunie, cu două zile înainte de perchezițiile CNA de la întreprindere. Instituția nu a confirmat dacă acesta are vreun statut procesual în dosar, invocând confidențialitatea anchetei.

Vangheli a fost demis după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul pentru funcția de director.

Ulterior, situația de la MoldATSA a intrat în vizorul CNA și a provocat un amplu scandal, soldat cu demisii în lanț și percheziții la întreprindere.

