114 absolvenți care au obținut media 10 pe linie la examenele naționale au fost premiați astăzi în cadrul „Galei Excelenței la Bacalaureat 2026”, pentru rezultatele excepționale. Evenimentul a reunit elevi, părinți, profesori și oficiali, într-o ceremonie marcată de emoții, discursuri de felicitare și mesaje de încurajare.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „La Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” au fost premiați cei 114 absolvenți care au obținut media 10 la toate examenele de bacalaureat din acest an. Plini de emoții, astăzi, ei au fost felicitați pentru rezultatele excepționale și încurajați să își urmeze visurile, indiferent de drumul pe care îl vor alege în continuare.”

Toți cei 114 elevi au urcat pe rând pe scenă pentru a-și primi distincțiile din partea ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Emoțiile au fost intense pentru elevi.

Soltan BOGDAN, ELEV: „Faptul că particip la acest eveniment este o dovadă că munca care a fost depusă pe parcursul acestor ani s-a meritat și o să continui să lucrez la departe sau oricunde o să plec.”

Aceștia au explicat și secretele succesului lor.

Nicoleta VALACHI, ELEVĂ: „Multă muncă, învățat sistematic și atenție la fiecare lecție, la fiecare temă pentru acasă și implicare totală.”

Ștefan GÎNJU, ELEV: „Trebuie să ne amintim că trebuie să învățăm din plăcere și că nu trebuie să ne forțăm. Trebuie mereu să înțelegem de unde apare informația, cum se învață, cine a descoperit-o și metodele prin care a fost dedusă.”

Absolvenții spun că există și mituri legate de elevii cu media 10 pe linie.

Andreea MUȘET, ELEVĂ: „Câte mituri mai sunt. Chiar și despre mine. Că nu ies din casă, că stau toată ziua și învăț, dar nu este adevărat. Eu sunt o persoană foarte sociabilă. Eu chiar și înainte BAC eram pe afară. Nu pot să spun că am învățat foarte mult înainte de BAC. Eu am învățat din timp.”

Loredana SÎRBU, ELEVĂ: „Pot să spun din experiența mea proprie că am avut timp și să mă distrez, să ies cu prietenii. Dar trebuie să fii organizat, asta e important.”

Emoționați au fost desigur și părinții, mândri de copiii lor excepționali.

„Sunt foarte bucuroasă pentru rezultatele pe care le-a obținut Nicoleta. Eu nu m-am îndoit la notele de 10 pe care le-ar putea prelua. Eu am avut încredere în ea.”

„Sentimente de mulțumire, de mândrie, dar și un pic nostalgic pentru că știu că va pleca în State pentru ca să-și continue studiile, dar ca și orice părinte, sperăm că va reveni în țară și va lucra împreună cu ați colegi de-ai lui.”

În cadrul evenimentului „Gala Excelenței la Bacalaureat 2026”, pe lângă cei 114 elevi cu media 10 pe linie, au fost premiate și instituțiile de învățământ din care provin aceștia.