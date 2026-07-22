Doi tineri au fost sancționați după ce au manifestat un comportament agresiv în trafic pe străzile din Cahul, iar unul dintre ei conducea fără permis. Imaginile cu încălcările au fost distribuite pe rețelele de socializare, iar polițiștii s-au autosesizat și au identificat toate persoanele implicate.

Potrivit poliției, un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui BMW, a fost sancționat pentru comportament agresiv în trafic. Totodată, instanța urmează să decidă asupra suspendării dreptului acestuia de a conduce.

Un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost prins conducând un automobil Hyundai fără a deține permis de conducere. Acesta a fost sancționat atât pentru conducerea unui vehicul fără drept, cât și pentru comportament agresiv în trafic.

De asemenea, proprietarul automobilului, un tânăr de 19 ani, a fost documentat după ce a încredințat cu bună știință mașina unei persoane care nu avea dreptul de a conduce.

Poliția reamintește că astfel de comportamente pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic și atrag sancțiuni conform legii.