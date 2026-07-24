Un bărbat de 42 de ani a fost surprins de polițiști conducând un Porsche cu viteza de 200 de kilometri pe oră pe un drum din Republica Moldova. Acesta este cel mai grav caz de depășire a limitei legale de viteză depistat în cadrul verificărilor efectuate de inspectorii Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național de Securitate Publică.

Potrivit poliției, șoferul a depășit limita legală de viteză cu peste 80 km/h. Pentru această abatere, legislația prevede o amendă de până la 5.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 90 de zile.

Radar/ Poliția RM

În cadrul acelorași controale desfășurate, polițiștii au depistat și alți șoferi care au încălcat regimul legal de viteză.

Poliția atrage atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte limitele de viteză și regulile de circulație pentru a evita tragediile.