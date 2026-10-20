Cei care scriu și vând teze de licență, master sau doctorat ar putea fi amendați cu până la 125 de mii de lei sau condamnați la trei ani de închisoare. Sunt propunerile Ministerului Educației, care vrea să combată fenomenul tot mai răspândit în ultimii ani. În schimb, cei care cumpără astfel de lucrări nu riscă amenzi, dar tezele lor ar putea fi anulate. Potrivit unor investigații jurnalistice, o teză de licență ar costa aproximativ 450 de euro.

Propunerile au fost prezentate astăzi în cadrul unor consultări la Parlament ce vizează modificarea Codului Penal și Codului Contravențional.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Pentru persoane care elaborează și vând teze de licență, de masterat sau doctorat, ministerul Educației propune trei forme de pedeapsă: amendă de până la 57.500 de lei; până la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la un an de închisoare. Sancțiunile devin mai dure dacă aceleași fapte sunt săvârșite sistematic de două sau mai multe persoane. În acest caz, se propune o amendă penală de până la 125 mii de lei, muncă neremunerată de până la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani.”

O altă propunere este ca persoanele sancționate să nu poată ocupa anumite funcții publice pe un termen de la unul până la cinci ani. Au fost înaintate și modificări și la Codul Contravențional.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Persoanele care elaborează, la cererea altcuiva, sau oferă lucrări academice cu scopul ca acestea să fie prezentate, integral sau parțial, drept lucrări proprii vor fi amendate contravențional. Ministerul propune o amendă de până la 6 mii de lei pentru persoane fizice. Pentru persona cu funcții de răspundere - o amendă de la 6 mii până la 12 mii de lei, iar pentru cele juridice amenda poate ajunge la 15 mii de lei.”

Potrivit Ministerului Educației, modificările urmăresc să combată fraudele academice și să sporească încrederea în diplomele eliberate de universități. Propunerile urmează să fie examinate de Guvern, apoi de Parlament. Potrivit unui studiu național, publicat anul trecut, falsificarea datelor și prezentarea lucrării altcuiva ca fiind proprie sunt cele mai grave abateri academice pentru studenții din Moldova. Datele arată că 60% dintre cei peste 3600 de tineri consultați condamnă ferm producerea de date fictive în teze.