Peste 15 mii de locuri de muncă sunt disponibile în Republica Moldova, iar cele mai multe sunt pentru muncitori auxiliari, cusătorese și șoferi. Aproape 5.700 de posturi pot fi ocupate inclusiv de persoane care au doar studii primare sau gimnaziale. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Potrivit datelor ANOFM, la 5 noiembrie, în Republica Moldova erau disponibile 15.176 de locuri de muncă. Cele mai multe oferte de angajare sunt concentrate în municipiul Chișinău, unde sunt disponibile peste 10 mii de posturi. La mare distanță urmează raionul Hîncești, cu aproape o mie de locuri vacante, și municipiul Bălți, cu 429. În unele raioane, însă, numărul ofertelor este mult mai mic. La Glodeni, de exemplu, sunt disponibile doar 17 locuri de muncă.

Harta/ Facebook

2.249 locuri pentru muncitori auxiliari

Angajatorii caută în special muncitori auxiliari. Pentru această ocupație sunt disponibile 2.249 de posturi. Pe locul doi sunt cusătoresele, cu 948 de locuri vacante, urmate de șoferi de autocamioane și autobuze – 681 de posturi.

Există cerere și pentru curieri, inclusiv pe bicicletă – 569 de locuri, taximetriști – 345, bucătari – 306 și fierari-betoniști – 264.

5.664 locuri destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale

O bună parte dintre posturi nu necesită studii superioare. Din totalul locurilor vacante, 5.664 sunt destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale. Alte 7.740 de posturi sunt pentru cei cu studii profesional-tehnice, iar 1.772 sunt destinate persoanelor cu studii superioare și postsecundare.

Printre ofertele pentru specialiști se numără 56 de posturi pentru medici specialiști, 45 pentru medici de familie și 21 pentru programatori.

Persoanele care își caută un loc de muncă pot solicita informații și sprijin la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.