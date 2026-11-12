Peste 170 de femei, majoritatea din Republica Moldova, ar fi fost exploatate în Italia de o rețea de traficanți care le-a ademenit cu promisiunea unui loc de muncă stabil și bine plătit. Timp de mai bine de doi ani, acestea au fost obligate să îngrijească persoane în vârstă fără contracte și fără zile libere. Li se rețineau bani din salarii, nu aveau acces la propriile documente și erau amenințate dacă încercau să se opună. Mai mult, anchetatorii italieni spun că printre organizatorii rețelei s-ar fi aflat și două femei originare din Republica Moldova.

Aceste imagini făcute publice de autoritățile italiene surprind zeci de femei coborând dintr-un microbuz și îndreptându-se cu bagajele spre un apartament. Majoritatea ar fi fost recrutate din Republica Moldova, unde li se promitea un loc de muncă stabil în Italia, ca îngrijitoare pentru persoane în vârstă. Potrivit anchetatorilor italieni, femeile erau racolate prin intermediul rețelelor sociale și al recomandărilor.

Ajungeau mai întâi în România, apoi erau transportate în Italia, unde erau duse într-un apartament din localitatea Rose, în regiunea Calabria. Locuința, prezentată drept pensiune turistică, ar fi fost folosită ca punct de tranzit, de unde femeile erau repartizate în casele familiilor care aveau nevoie de îngrijitoare. Anchetatorii susțin că femeile erau aduse în Italia folosind vize turistice. Femeile visau un loc de muncă stabil, dar visul se transforma în coșmar.

Mădălina STENȚCO, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI:„Gruparea destructurată, care funcționa mai bine de doi ani, era formată din șapte indivizi. Trei dintre acuzați sunt români și se ocupau de transportul femeilor - doi erau șoferi, iar al treilea patronul firmei de transport din Neamț. Pentru identificarea membrilor, a fost nevoie de o amplă operațiune de cooperare internațională, inclusiv activarea Rețelei Europene a Echipelor de Căutare Activă a Fugarilor.”

„Femeile erau recrutate prin intermediul rețelelor sociale, obligate să locuiască împreună cu persoanele pe care le îngrijeau și să lucreze în ture continue, uneori chiar 24 de ore din 24, ținute în condiții degradante, intimidate cu amenințări de concediere sau repatriere forțată dacă protestau” - acuză procurorii italieni.

Crina Suceveanu, jurnalistă din Italia: „Li se reținau banii pentru transport, pentru căutarea unui loc de muncă, pentru cazare, pentru o cartelă de telefon și sunt dependente în totalitate de acești traficanți, deci au un permis de ședere de doar 3 luni în scopul turismului, de fapt este o acoperire pentru a-i duce la muncă.”

Un detaliu care atrage atenția anchetatorilor italieni este că rețeaua ar fi fost coordonată de un cetățean italian și soția sa, originară din Republica Moldova. Nora celor doi, tot moldoveancă, ar fi participat la primirea femeilor și la organizarea cazării acestora. Ea a fost plasată în arest la domiciliu. În urma operațiunii, autoritățile italiene au pus sub sechestru un imobil, cinci vehicule și peste 75 de mii de euro, bani despre care anchetatorii cred că provin din activitatea infracțională.