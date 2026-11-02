Polițiștii din Republica Moldova au desfășurat, pe parcursul săptămânii, mai multe acțiuni pentru prevenirea ilegalităților și menținerea ordinii și securității publice.

Potrivit poliției, în această perioadă au fost recepționate 6.079 de apeluri prin Serviciul Unic 112, iar 7.615 sesizări privind posibile fapte ilegale și incidente au fost înregistrate și documentate.

Totodată, polițiștii au întocmit 18.930 de procese-verbale contravenționale pentru încălcările depistate și au asigurat ordinea publică la 210 evenimente.

524 de persoane - escortate

În aceeași perioadă, 524 de persoane au fost escortate și prezentate autorităților competente, inclusiv instanțelor de judecată, iar 86 de persoane au fost plasate în izolatoarele de detenție provizorie.

De asemenea, polițiștii au înregistrat și documentat 77 de sesizări privind drogurile.