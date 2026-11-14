De la eliberarea buletinelor până la numărarea voturilor, alegerile de duminică din Autonomia Găgăuzia vor fi urmărite de peste 230 de observatori naționali și internaționali. Promo-LEX are cei mai mulți observatori acreditați. Reprezentanții de acolo spun că organizația va avea câte un om în fiecare secție de votare, dar și echipe mobile, care vor urmări ce se întâmplă în apropierea acestora. O atenție aparte va fi acordată votului cu urna mobilă. Peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne să aleagă bașcanul și deputații Adunării Populare.

Observatorii Promo-LEX vor fi prezenți în toate cele 67 de secții de votare din autonomie care vor fi deschise mâine. Vor urmări dacă alegătorii primesc ambele buletine, dacă votează personal și dacă este păstrat secretul votului.

Igor BUCĂTARU, ȘEF ECHIPĂ ȘI CERCETARE PROMO-LEX: „În acest sens avem 67 de observatori statici, cum îi numim noi, adică ei se vor afla pe parcursul întregii zile a alegerilor, se vor afla în secția de votare. Ori avem 67 de secții de votare constituite, respectiv vom avea 67 de persoane care vor fi acolo pe loc, vor urmări ce se întâmplă, ochii și urechile noastre aici de la echipa centrală. În afară de acești 67 de observatori statici, noi vom avea și 5 echipe mobile.”

Cele cinci echipe mobile vor avea câte doi observatori. Astfel, în ziua scrutinului, Promo-LEX va avea în teren 77 de persoane.

Igor BUCĂTARU, ȘEF ECHIPĂ ȘI CERCETARE PROMO-LEX: „Scopul lor este să se observe ce se întâmplă împrejurul secțiilor de votare. Și din punctul ăsta de vedere, ei mai mult sunt concentrați pe acea distanță de 100 de metri care e prevăzută regulamentar, în care președintele de birou urmărește ce se întâmplă.”

Echipele mobile vor monitoriza inclusiv votarea la domiciliu, în spitale și în aziluri. Misiunea observatorilor va continua și după închiderea secțiilor, când vor urmări numărarea voturilor. În baza proceselor-verbale, Promo-LEX va realiza o numărare paralelă a rezultatelor.

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cele două scrutine, alegerile pentru funcția de bașcan și alegerile deputaților în Adunarea Populară, vor fi monitorizate de 232 de observatori. 149 de observatori sunt naționali, din partea a 5 organizații neguvernamentale și 83 internaționali, in partea a 14 misiuni diplomatice și a 2 organizații internaționale.”

OBSERVATORI ACREDITAȚI DE CEC PENTRU ALEGERILE DIN AUTONOMIA GĂGĂUZĂ

TOTAL - 232 DE OBSERVATORI

NAȚIONALI - 149 DE OBSERVATORI

INTERNAȚIONALI - 83 DE OBSERVATORI

Peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne. Pentru funcția de bașcan concurează opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară — 132. Secțiile se vor deschide la ora șapte dimineața și se vor închide la nouă seara. Datele privind prezența la vot vor putea fi urmărite în timp real, iar informațiile despre mersul scrutinului vor fi publicate pe paginile oficiale ale autorităților electorale.