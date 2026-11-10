Peste 260 de litri de alcool contrafăcut, aproximativ 3.000 de recipiente goale și mai multe capace au fost descoperite de polițiști în urma unei percheziții efectuate la domiciliul unui bărbat din orașul Edineț. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi comercializat băuturile pe teritoriul raionului.

În timpul percheziției, polițiștii au ridicat 262 de litri de alcool contrafăcut. De asemenea, au găsit aproximativ 3.000 de recipiente goale, capace și canistre care aveau un miros specific de alcool și care ar fi fost folosite pentru ambalarea produselor.

Bunuri de peste 20.000 de lei, evaluate pe piața neagră

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul ar fi comercializat alcoolul pe teritoriul raionului Edineț. Valoarea bunurilor ridicate, estimată pe piața neagră, depășește 20.000 de lei.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a lua o decizie conform legislației.