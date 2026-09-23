Poliția a înregistrat, în ultima săptămână, 54 de cazuri de plecare a copiilor din locurile de trai. În total, în aceste situații au fost implicați 17 adolescenți – 10 fete și 7 băieți. Potrivit organelor de drept, toți copiii au fost depistați în urma măsurilor de căutare.

Din cele 54 de cazuri raportate, 17 au fost plecări primare, iar 37 – plecări repetate.

Polițiștii anunță că în 46 de cazuri copiii au fost găsiți în primele 24 de ore. Alte 5 cazuri au fost soluționate în decurs de 48 de ore, iar în 3 situații copii au fost depistați ulterior, după desfășurarea măsurilor de căutare.

Cei mai mulți copii au plecat din instituții rezidențiale

Datele Poliției arată că cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor aflați în instituții rezidențiale.

Astfel, 29 de plecări au fost din instituții rezidențiale, 17 – din familie, 4 – din servicii de tip familial, iar alte 4 cazuri au fost încadrate în categoria „alte situații”.

În 40 de cazuri, copiii au plecat singuri, iar în alte 14 situații au plecat în grup.

Poliția: fiecare minut contează

Organele de drept subliniază că fiecare sesizare privind dispariția unui copil este tratată cu maximă seriozitate, iar timpul este esențial în procesul de căutare.

Poliția anunță că a informat instituțiile competente în fiecare dintre cazuri și continuă monitorizarea situațiilor în colaborare cu autoritățile responsabile.

Totodată, polițiștii îi îndeamnă pe părinți și îngrijitori să acorde o atenție sporită copiilor, să păstreze un dialog deschis cu aceștia și să sesizeze imediat autoritățile atunci când observă dispariția unui copil.