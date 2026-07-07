Peste 7.000 de persoane au fost depistate muncind nedeclarat de la începutul anului 2026, în urma controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Autoritățile atrag atenția că fenomenul muncii „la negru” continuă să afecteze în special domenii precum agricultura, construcțiile, comerțul și sectorul HoReCa.

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul de Stat al Muncii, în urma acțiunilor de control au fost identificate 7.112 persoane care desfășurau activitate fără respectarea prevederilor legislației muncii.

Inspectorii de muncă menționează că lipsa unui contract legal de muncă îi privează pe angajați de mai multe drepturi esențiale, inclusiv accesul la protecție socială, concedii plătite, asigurări și garanții în cazul accidentelor de muncă.

Cele mai multe cazuri de muncă nedeclarată sunt înregistrate în sectoarele unde activitatea sezonieră sau plata informală sunt mai frecvente. Printre domeniile cu cel mai mare risc se numără agricultura, unde munca temporară este răspândită, construcțiile, restaurantele și serviciile de cazare, dar și comerțul.

Autoritățile reamintesc că angajarea oficială reprezintă o garanție atât pentru salariat, cât și pentru angajator.

„Munca declarată înseamnă drepturi, protecție și siguranță pentru fiecare salariat”, subliniază Inspectoratul de Stat al Muncii.

Instituția anunță că va continua controalele pentru depistarea cazurilor de muncă nedeclarată și pentru responsabilizarea angajatorilor care nu respectă legislația în domeniu.