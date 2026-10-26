Aparatul de zbor de tip motodeltaplan care a survolat astăzi ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Cernăuți, era pilotat de un cetățean ucrainean. Acesta a solicitat azil.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, autoritățile ucrainene au alertat instituția despre o persoană care survola ilegal frontiera de stat pe direcția Cernăuți-Larga.

Cetățeanul ucrainean a fost depistat la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat. Acesta a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova.

Poliția de Frontieră continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile cazului.

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