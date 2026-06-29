Primăria municipiului Chișinău lansează platforma digitală EduMap, un instrument destinat părinților și comunității educaționale, care oferă acces la informații oficiale și actualizate despre instituțiile de învățământ din capitală. Noua platformă își propune să faciliteze comunicarea dintre părinți și școli, să promoveze transparența și să contribuie la digitalizarea serviciilor din domeniul educației.

Potrivit primăriei capitalei, platforma reunește într-un singur loc informații actualizate și verificate despre instituțiile de învățământ din municipiu. Fiecare școală și grădiniță beneficiază de un profil dedicat, unde utilizatorii pot consulta date relevante și pot publica recenzii bazate pe experiențe reale, contribuind astfel la o informare mai transparentă.

EduMap include o hartă interactivă care permite identificarea rapidă a instituțiilor de învățământ, cu posibilitatea filtrării acestora după tip, localizare și evaluare. Platforma este disponibilă atât în limba română, cât și în limba rusă, fiind adaptată nevoilor tuturor locuitorilor municipiului.

Cum te poți înregistra

Pentru a asigura un proces simplu și sigur de utilizare, autentificarea se face prin contul Google, fără crearea unor parole suplimentare, iar sistemul include mecanisme de prevenire a conturilor false. De asemenea, platforma este optimizată pentru accesarea de pe telefon, tabletă și calculator.

Prin lansarea EduMap, autoritățile municipale spun că își propun să continue procesul de digitalizare a serviciilor educaționale și să consolideze transparența, încrederea și comunicarea eficientă dintre instituțiile de învățământ și părinți.