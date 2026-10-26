Ploile din ultimele zile au înămolit un cartier din sectorul Buiucani al capitalei. O parte a unei case s-a prăbușit, iar drumurile au devenit greu practicabile. Proprietara casei și alți locatari se plâng de lipsa unui sistem adecvat de evacuare a apelor pluviale. Potrivit acestora, în timpul ploilor abundente, nivelul apei în râul Durlești crește, iar râul se revarsă, inundând străzile și locuințele din apropiere.

Elena Lupașcu locuiește pe strada Roșiori din sectorul Buiucani, într-o casă bătrânească, dar care a fost renovată. Femeia spune că ori de câte ori plouă mai puternic, locuința ei se inundă. Situația s-a agravat și mai mult după ultimele precipitații, când o bucată din casă s-a prăbușit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Elena LUPAȘCU, LOCUITOARE A CAPITALEI: „Niciodată nu am avut scurgere sau drum. Toată apa de la ploi se adună sub casă și sub pereți, i-a înmuiat atât de tare, dar și beciul care la fel era inundat, iar în urma cutremurului, a cedat.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „În urma surpării, s-au prăbușit trei pereți exteriori ai casei, iar câteva camere au rămas avariate. De asemenea, s-a surpat intrarea în beci, iar toată curtea s-a transformat într-un morman de pământ și piatră.”

Femeia, mamă a doi copii, spune că a rămas cu familia practic în drum, în prag de iarnă. Deși a apelat de mai multe ori la autorități, problema a rămas nerezolvată.

Elena LUPAȘCU, LOCUITOARE A CAPITALEI: „Noi avem frică să nu cadă peste noi. Eu nu dorm mai bine de o săptămână. Foarte multe scrisori s-au trimis, ca să vină și să vadă, trăim la 10 minute de Ștefan cel mare, în capitală, dar noi nu avem drum. E de râsul râsului!”

Inundațiile afectează întregul cartier. Vecinii Elenei spun că problema este una veche, întrucât zona nu ar avea sistem de canalizare pentru toți locuitorii, iar pârâul Durlești, care nu a mai fost curățat de mult timp, agravează situația.

„În primul rând, aici nu sunt scurgeri pluviale, și respectiv, inundă oamenii din zonă. Pârăul nu a fost decolmatat, adică să i se scoată mâlul și să fie curățat din 2020, și atunci parțial.”

„Iată situația. Copiii nu se pot duce la școală, se duc murdari de glod și vin murdari de glod. Noi nu putem merge normal pe drum, iar acolo, la gardul cel verde, se surpă pământul.”

„Toată apa, atunci cînd plouă, se adună de pe stradele mici și se adună toată aici. Apa ajunge până la prag.”

Alexandru Perciun a creat un grup de inițiativă pentru a soluționa problema inundațiilor din cauza pârâului înămolit și a problemelor legate de lipsa rețelelor de canalizare pluvială. Potrivit lui, din 2009, locuitorii zonei Buiucanii Vechi cer autorităților conectarea la rețeaua de canalizare, la care sunt conectați doar aproape jumătate din locuitori, dar par să nu fie auziți de autoritățile locale.

Alexandru PERCIUN, AUTORUL GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ: „Răspunsul este practic inexistent. Ne promit, ne promit, dar din păcate nimic nu se întâmplă.”

De atunci, grupul de inițiativă a încercat să curețe albia râului cu propriile forțe, dar măsura este insuficientă. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Chișinău ne-a declarat că va reveni cu o reacție, după ce va studia materialele dosarului. În schimb, pe site-ul Primăriei Chișinău aflăm că albia râului Durlești a fost curățat ultima dată acum 6 ani, în 2020. Proiectul a inclus evacuarea mai multor cantități de nămol, întrucât râul nu fusese curățat de la sfârșitul anilor 80, pentru prevenirea inundațiilor a gospodăriilor din preajmă în urma ploilor. Pentru lucrări au fost alocate 6 milioane 500 de mii de lei.