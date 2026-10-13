Cazul tragic de la Vulcănești, unde un bărbat ar fi fost ucis de propriul câine, ia o nouă întorsătură. Un cunoscut activist pentru drepturile animalelor suspectează că patrupedul ar fi fost supus unor acte de cruzime. Karl Luganov susține că autoritățile ar trebui să verifice dacă animalul a fost maltratat de fostul stăpân și să clarifice de ce a fost ucis, în loc să fie capturat și ținut sub observație de specialiști. Vă avertizăm că urmează detalii care v-ar putea afecta emoțional.

Activistul Karl Luganov spune că, potrivit unor vecini, bărbatul își maltrata câinele de mai bine de jumătate de an. Un alt aspect ce trebuie verificat este dacă și înainte de tragedie au existat acte de cruzime.

Karl LUGANOV, APĂRĂTOR PENTRU DREPTURILE ANIMALELOR: „Ce a vrut să facă la acest câine? Poate este un caz de cruzime, poate este un caz de zoofilie și vrem să dăm această întrebare poliției, să investigheze.”

Activistul atrage atenția că ținerea câinilor în lanțuri prea scurte, lipsa accesului la apă și hrănirea necorespunzătoare reprezintă forme de neglijare care pot afecta grav bunăstarea animalelor.

Karl LUGANOV, APĂRĂTOR PENTRU DREPTURILE ANIMALELOR: „Nu se poate de întreținut în lanț. Nu are apă, au hrana învechită, asta e tot foarte rău, să meargă la medic veterinar.”

O altă problemă semnalată este modul în care s-a procedat cu animalul după decesul bărbatului. Potrivit lui Karl Luganov, câinele ar fi fost omorât, deși, în opinia sa, acesta ar fi trebuit să fie capturat și ținut sub observație pentru evaluarea comportamentului.

Karl LUGANOV, APĂRĂTOR PENTRU DREPTURILE ANIMALELOR: „După regulă, câinele, în așa caz, trebuie să fie capturat, pus în carantină pentru supravegherea comportamentului și dacă nu are semne de rabie. Dar el a fost ucis pe loc. Asta e tot inuman.”

Potrivit șefului Inspectoratului de Poliție Vulcănești, câinele nu a fost împușcat, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Victor Balacci susține că fratele victimei ar fi încercat să îndepărteze animalul, după care l-ar fi omorât. Acesta este acum cercetat pentru fapta sa. Omul legii mai spune că, fiind la fața locului, a solicitat ajutorul celor de la ANSA pentru a putea gestiona întreaga situație.

Victor BALACCI, ȘEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE VULCĂNEȘTI: „Nimeni nu a dat niciun fel de indicație de a fi omorât câinele.

Noi am solicitat ANSA la fața locului. Am încercat deși nu e tangența noastră să aflăm la Comrat, Cahul, Vulcănești dacă este posibil să vină vreun veterinar să-l înlăture prin alte mijloace, dar toți au spus că nu avem.”

Am încercat să obținem un comentariu și de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, însă directorul acestuia ne-a respins apelul. Între timp, cazul a fost discutat astăzi și la ședința Consiliului local Vulcănești. Pe 16 octombrie va avea loc o ședință unde va fi revizuit regulamentul de întreținere a animalelor domestice.

Până atunci însă, Karl Luganov susține că astfel de cazuri arată lipsa unui sistem eficient de prevenire și intervenție. Legea privind protecția animalelor, adoptată anul trecut, urmează să intre în vigoare abia în septembrie 2027.

Karl LUGANOV, APĂRĂTOR PENTRU DREPTURILE ANIMALELOR: „Noi nu avem un sistem la nivelul statului, ca să fie scris ce trebuie să facă poliția. Mi se pare că primăria Vulcănești nu are serviciu de capturare. Trebuie să aibă un azil, măcar temporar, pentru așa cazuri, când sunt câini agresivi.”

Tragedia s-a produs în orașul Vulcănești, acolo unde un bărbatul de 58 de ani a fost găsit mort în curtea propriei gospodării. Victima a fost găsită fără viață de un vecin. Pe corp avea multiple leziuni provocate de mușcături. În apropiere se afla câinele său, din rasa Alabai, care l-ar fi atacat. Deocamdată, oamenii legii nu au primit toate rezultatele expertizelor, iar circumstanțele exacte ale decesului sunt în continuare investigate.