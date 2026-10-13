Nava atacată cu drone în Marea Neagră, la aproximativ 33 de kilometri de coasta Bulgariei, se îndrepta spre Republica Moldova pentru a încărca floarea-soarelui destinată exportului. Vasul fusese închiriat din Turcia de agentul economic Romenexpo și urma să ajungă în portul Giurgiulești. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de Elena Arnăut, șefa Direcției generale și căpitanul portului Giurgiulești. Am încercat să confirmăm și noi informația, însă responsabilii nu ne-au răspuns la apeluri și mesaje.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 02:00, ora locală. Nava naviga spre Republica Moldova în momentul în care a fost atacată. În urma incidentului, întregul echipaj, format din 15 marinari, a fost evacuat.

La bord se aflau șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri. Toți au fost evacuați, iar o parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Bulgaria cere sprijinul UE și NATO pentru investigarea atacurilor

Bulgaria a solicitat Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat nave comerciale în Marea Neagră.

Premierul Rumen Radev a declarat luni că nu este clar dacă dronele implicate în atacurile anterioare au fost lansate din Rusia sau din Ucraina, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Potrivit Reuters, Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat.

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