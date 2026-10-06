Podul peste râul Salcia Mare, din apropierea localității Trifeștii Noi, raionul Cahul, este supus unor lucrări de reparație capitală. Până în prezent, intervențiile au fost realizate în proporție de aproximativ 10%, iar pentru perioada lucrărilor autoritățile au pregătit un drum de ocolire.

În prezent, muncitorii amenajează drumul temporar și lucrează la podețul provizoriu, care va permite scurgerea apei râului pe durata lucrărilor. În paralel, sunt pregătite intervențiile la podul existent.

Structura actuală urmează să fie demontată, iar elementele de rezistență vor fi consolidate. Proiectul prevede și construcția unor elemente noi din beton armat, precum și reabilitarea drumului de acces spre pod.

Cum va arăta podul după reparație

După finalizarea lucrărilor, podul va avea o lungime de 67,15 metri și o lățime de aproximativ 11,80 metri. Partea carosabilă va avea nouă metri, iar construcția va fi formată din patru deschideri.

De asemenea, podul va avea două trotuare laterale, protejate cu parapete.

Drumul de ocolire amenajat pentru perioada lucrărilor va avea 765,7 metri, iar circulația în zonă va fi organizată astfel încât muncitorii să poată interveni în siguranță, fără a bloca complet accesul.

Peste 36 de milioane de lei pentru lucrări

Podul se află pe drumul național R32 M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia, la kilometrul 42,10. Valoarea proiectului depășește 36,7 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 15 luni.

Administrația Națională a Drumurilor le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona șantierului și să respecte indicatoarele și semnalizarea rutieră temporară.