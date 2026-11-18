Polițiștii au reluat în această dimineață acțiunile de căutare și identificare a fragmentelor de drone căzute pe teritoriul Republicii Moldova, după ce, în cursul zilei de ieri, șapte aparate de zbor au fost interceptate de Ministerul Apărării pentru încălcarea ilegală a spațiului aerian național.

UPDATE 11:40 O nouă dronă de model „Gerbera-2” a fost depistată în apropierea localității Pohrebeni, raionul Orhei. În urma impactului cu solul, aceasta a explodat. La momentul actual, nu există niciun pericol pentru populație.

Fragmente dronă/ IGP

Potrivit poliției, până în prezent au fost localizate fragmente ale unor aparate de zbor neidentificate în apropierea localității Pohrebeni, raionul Orhei, în satul Băxani, raionul Soroca, precum și în localitatea Cuhureștii de Sus, raionul Florești.

La locul incidentelor au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, care urmează să examineze fragmentele pentru a stabili proveniența și caracteristicile acestora.

Șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova

Ieri, șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre acestea a survolat la joasă altitudine inclusiv municipiul Chișinău, provocând panică în rândul locuitorilor. Mai multe persoane au filmat aparatul de zbor în timp ce trecea deasupra capitalei.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării, cinci dintre drone au căzut, fiind raportate explozii în municipiul Chișinău și în raioanele Florești, Orhei și Soroca. O altă dronă a explodat în raionul Ocnița, iar cea de-a șaptea a dispărut de pe radare.

Recomandările poliției

Poliția îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte. În cazul depistării unor asemenea obiecte, oamenii sunt rugați să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.