Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost reluată. După incidentul produs în această dimineață în apropierea frontierei, participanții la traficul transfrontalier își pot continua deplasările prin acest punct de trecere în regim obișnuit.

Starea de sănătate a angajatului Poliției de Frontieră care a fost rănit în urma incidentului este stabilă. Acesta se află în afara oricărui pericol și beneficiază în continuare de asistența necesară din partea serviciilor specializate.

Traficul prin Palanca, reluat în regim obișnuit

Poliția de Frontieră anunță că activitatea punctului de trecere a fost restabilită, iar traficul transfrontalier se desfășoară din nou în regim obișnuit.

Autoritățile le recomandă călătorilor să manifeste înțelegere, să respecte indicațiile angajaților din punctul de trecere și să verifice, înainte de deplasare, informațiile oficiale despre situația de la frontieră.

Un proiectil a căzut la vama Palanca

Astăzi, la vama Palanca-Maiaki-Udobnoe a căzut un proiectil în urma atacurilor Rusiei asupa Ucrainei.

În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei.

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Activitatea vamei, sistată

În urma incidentului, activitatea vamei a fost sistată. Serviciul Vamal, în comun cu Poliția de Frontieră, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

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