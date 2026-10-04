Ziua Națională a Vinului a adunat și astăzi sute de oameni în centrul capitalei. Printre pahare de vin, bucate și muzică, au fost desemnați și cei mai buni producători de vin de casă. Nouă dintre ei au câștigat trofeul „Polobocul de Aur”, după ce s-au întrecut cu peste 500 de vinuri înscrise în concurs.

Ziua Vinului a fost sărbătorită și astăzi în centrul capitalei, iar printre atracțiile evenimentului s-a numărat concursul „Polobocul de Aur”. Aici au fost premiați cei mai buni producători de vin de casă din țară.

„Categoria cel mai bun vin roșu – Șeptelici Tudor, orașul Ungheni, vinul este din soiul rară neagră.”

Tudor Șeptelici nu este la primul său succes. A câștigat pentru a treia oară „Polobocul de Aur” și spune că un vin bun începe de la calitatea strugurilor.

Tudor ȘEPTELICI, PRODUCĂTOR: „Un vin bun de casă se ia de pe câmp. De la calitatea poamei, dacă poama e calitativă. Dacă ești un tehnolog bun, specialist priceput, ai utilajul necesar, ai beci, ai unde păstra, se poate de făcut vinuri bune.”

Iar Valeriu Suruceanu, din Cojușna, a câștigat la categoria „Vin alb din soiuri hibrizi”. Bărbatul spune că vinul său este apreciat cel mai mult de rude și prieteni.

Valeriu SURUCEANU, PRODUCĂTOR: „Un moldovean vin a face știe din copilărie, dar așa mai calitativ am început să fac de vreo 15-20 de ani.”

La premiere a venit și soția sa, care spune că succesul este rezultatul muncii făcute împreună.

Iulia SURUCEANU, SOȚIE: „Lucrăm împreună, depunem muncă și cred că împreună și am câștigat.”

Și Vasili Nicli a fost desemnat câștigător la categoria „Vin alb”. Spune că nu se aștepta să ia premiul.

Vasili NICLI, CONGAZ: „Nu m-am gândit. Vinurile sunt bune, am avut noroc.”

Premiile au fost acordate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În concurs au fost înscrise peste 500 de vinuri de casă, iar nouă dintre ele au fost desemnate câștigătoare. Producătorii au primit diplome și câte un butoi de 100 de litri.

Sergiu HAREA, PREȘEDINTELE CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE: „Pe parcursul anilor la concurs au participat 10500 de probe din care 220 au fost declarate învingătoare. Mă bucur să văd aici în piață 14 dintre acei învingători, pentru că sunt producători mici.”

Concursul „Polobocul de Aur” a ajuns la cea de-a 24-a ediție.