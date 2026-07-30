După câteva ore de intervenție, pompierii au reușit să localizeze incendiul izbucnit în această dimineață la depozitul de pe strada Uzinelor din Chișinău, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, incendiul a fost localizat în jurul orei 10:20. Totodată, pompierii continuă intervenția pentru lichidarea completă a incendiului și înlăturarea consecințelor produse de flăcări.

Incendiu / PRO TV

Între timp, specialiștii Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU au început cercetările preliminare pentru a stabili în ce condiții a izbucnit incendiul și care este cauza probabilă a acestuia.

Incendiul puternic este vizibil din mai multe sectoare ale capitalei

Fumul dens și negru provocat de incendiul izbucnit în această dimineață la un depozit de pe strada Uzinelor din Chișinău este vizibil din mai multe sectoare ale capitalei. La adresa PRO TV au fost trimise imagini video în care se vede amploarea incendiului și coloana densă de fum care se ridică deasupra orașului.

Au intervenit 82 de angajați ai IGSU, cu 11 autospeciale și opt unități de tehnică auxiliară. Pompierii continuă lucrările de lichidare a incendiului.

Potrivit IGSU, până în prezent nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.

Un depozit cu materiale de construcție arde

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit cu materiale de construcție din Chișinău. La locul incendiului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

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