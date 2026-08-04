Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit timp de peste șapte ore pentru lichidarea focarelor rămase în urma unui incendiu de vegetație, alături de colegii eleni. Misiunea, desfășurată în apropierea localității Agios Spyridonas, face parte din programul european de prepoziționare, prin care salvatorii din Republica Moldova contribuie la combaterea incendiilor de pădure și la protejarea comunităților afectate.

Potrivit IGSU, echipa formată din 12 pompieri și patru autospeciale a fost mobilizată în jurul orei 12:10. Salvatorii au răcit zonele afectate, au identificat și lichidat focarele ascunse și au acționat pentru a preveni reaprinderea vegetației.

Intervenția s-a încheiat în jurul orei 19:30, după stingerea tuturor focarelor depistate, iar echipa s-a întors la baza de operații.

Despre misiunea pompierilor moldoveni

Misiunea face parte din programul de prepoziționare desfășurat în cooperare cu autoritățile elene. Pe durata acesteia, pompierii din Republica Moldova rămân pregătiți să intervină ori de câte ori este nevoie pentru limitarea incendiilor de vegetație și pădure și pentru protejarea comunităților afectate.

Pompieri moldoveni sting incendiile în Grecia/ Facebook