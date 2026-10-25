Escrocii se dau drept angajați ai Poștei Moldovei și le spun oamenilor că au de primit colete sau scrisori, pentru a obține coduri primite prin SMS, date personale sau informații bancare. Întreprinderea avertizează că numărul tentativelor de fraudă este în creștere și îndeamnă cetățenii să nu acceseze linkuri suspecte și să nu ofere date confidențiale.

Potrivit Poștei Moldovei, escrocii pot folosi inclusiv elementele vizuale ale întreprinderii pentru a părea credibili. În unele cazuri, aceștia solicită coduri de verificare primite prin SMS sau alte informații sensibile, sub pretextul livrării unui colet.

O altă metodă vizează persoanele care vând produse online. Pretinșii cumpărători spun că vor achita produsul online și vor trimite un curier să-l ridice, după care expediază un link prin care promit transferul banilor. Accesarea acestuia poate duce la furtul datelor cardului bancar.

De asemenea, oamenii pot primi mesaje prin care sunt anunțați că un colet nu poate fi livrat până la achitarea unor taxe suplimentare. Mesajele conțin, de regulă, linkuri suspecte.

Poșta Moldovei precizează că nu solicită coduri primite prin SMS, date personale sau bancare și nu cere transferuri de bani prin telefon, mesaje, e-mail ori rețele sociale.

Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge datele personale, bancare sau de autentificare, să verifice sursa mesajelor și să nu se lase presați de interlocutori care cer acțiuni urgente. În cazul în care este necesar, aceștia pot apela Poliția la 112.

Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe platforma cybercrime.mai.gov.md.