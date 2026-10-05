Poșta Moldovei a sistat, pe perioadă nedeterminată, recepționarea și expedierea trimiterilor poștale către Australia. Instituția spune că serviciul va rămâne suspendat până la o nouă informare.

Potrivit Poștei Moldovei, sunt afectate toate categoriile de trimiteri poștale internaționale către Australia: serviciile EMS, coletele și poșta de scrisori. Instituția precizează că despre reluarea acestora va informa ulterior, prin canalele sale oficiale.

În comunicatul publicat, operatorul poștal național nu a precizat motivul pentru care a fost luată această decizie.

Un caz similar, în această vară

În luna iunie, Poșta Moldovei a reluat recepționarea și expedierea trimiterilor poștale către Emiratele Arabe Unite, după o întrerupere de aproximativ trei luni. Serviciile au fost reluate pentru colete, scrisori și trimiteri expres EMS.

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Schimbări în coletele comandate online

Cumpărătorii care își comandă produse de pe platforme internaționale precum Temu, Joom sau AliExpress mai au la dispoziție o lună fără noua taxă. Aplicarea TVA pentru coletele comandate online a fost amânată pentru 1 noiembrie, deși inițial autoritățile anunțaseră că măsura va intra în vigoare de la 1 octombrie.

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