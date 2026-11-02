Intervențiile de deszăpezire și combatere a poleiului de pe drumurile naționale vor fi monitorizate printr-o platformă digitală, care va permite raportarea în timp real a lucrărilor efectuate. Sistemul a fost creat de Administrația Națională a Drumurilor și urmează să fie utilizat de toate unitățile teritoriale responsabile de întreținerea drumurilor, începând cu sezonul rece.

Înainte de venirea iernii, Administrația Națională a Drumurilor a organizat ședințe de instruire cu reprezentanții societăților S.A. „Drumuri” din nordul, centrul și sudul țării. În cadrul întâlnirilor, aceștia au fost familiarizați cu noul sistem digital și au testat funcționalitățile acestuia.

Platforma va permite centralizarea informațiilor despre utilajele și personalul mobilizat pentru intervenții, starea carosabilului și sectoarele de drum pe care s-a lucrat. De asemenea, vor fi raportate pozițiile kilometrice ale intervențiilor și cantitățile de sare tehnică împrăștiate, atât mecanizat, cât și manual.

Reprezentanții unităților teritoriale au venit și cu propuneri pentru îmbunătățirea sistemului, astfel încât acesta să fie mai ușor de utilizat și adaptat necesităților din teren.

Serviciul Operativ va activa non-stop din 16 noiembrie

Un alt subiect discutat a fost modul în care vor fi prioritizate intervențiile în sezonul rece. Potrivit AND, lucrările vor fi planificate în funcție de starea drumurilor, condițiile meteorologice și intensitatea traficului, cu o atenție sporită pentru sectoarele cu risc ridicat.

Începând cu 16 noiembrie, Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor va activa în regim non-stop. Totodată, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” vor utiliza noua platformă pentru a transmite în timp real informații despre intervențiile efectuate.

Reprezentanții AND spun că sistemul va permite o mai bună coordonare a echipelor din teren, monitorizarea lucrărilor și evidența cantităților de materiale antiderapante utilizate, astfel încât drumurile naționale să rămână practicabile pe timp de iarnă, iar riscurile pentru șoferi să fie reduse.