Un nou antrenament comun pentru Parada Militară din 27 august va avea loc marți, 18 august, în intervalul 08:00–10:00, amintesc autoritățile. Exercițiul se va desfășura în cartierul Telecentru, iar participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de desfășurarea antrenamentului și, în măsura posibilităților, să opteze pentru rute alternative pentru a evita eventualele dificultăți în trafic.

Potrivit ministerului Apărării, antrenamentul se va desfășura sub podul de pe șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru, pe tronsonul cuprins între strada Lech Kaczyński și strada Sprâncenoaia, în zona stației Lukoil.

Repetiții în centrul Chișinăului pe 21 și 25 august

Repetițiile pentru parada din 27 august vor avea loc și în Piața Marii Adunări Naționale pe 21 și 25 august, iar din această cauză traficul pe mai multe străzi din centrul capitalei va fi redirecționat.

Pe 13 august, militarii au efectuat antrenamente cu tehnica specială, la Băcioii Noi. Peste 100 de unități de tehnică militară, inclusiv armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, dar și sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian au participat la antrenament.

Primul antrenament pentru paradă

Primul antrenament cu tehnică militară și specială pentru Parada Militară a avut loc pe 11 august, în zona podului din cartierul Telecentru. La pregătiri au participat peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță, veterani ai războiului de pe Nistru și militari din România, SUA, Franța și Italia.

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