Murături, zacuscă, gogoșari marinați, adjică și multe altele. Gospodinele au început deja pregătirile pentru sezonul rece, iar piețele s-au umplut de oameni în căutarea legumelor pentru conserve. Unii au deja lista făcută și știu exact ce vor pune în borcane, în timp ce alții își fac planurile direct la piață. Pentru proviziile de iarnă, moldovenii spun că sunt gata să scoată din buzunar și mii de lei.

Au început pregătirile tradiționale pentru sezonul rece – gospodinele sunt în plină perioadă a conservelor. Prima oprire este, desigur, piața, de unde cumpără cele mai proaspete și aromate legume. Această femeie a venit în capitală tocmai de la Telenești. Vrea să pregătească castraveți murați și zacuscă, așa că și-a făcut deja lista: o lădiță de castraveți și doi saci de ardei. Restul ingredientelor le are acasă.

„La castraveți murați, da… Eu îi fac în borcane de 3 litri până se începe fermentarea, după aceea fierb moarea. Nu sunt nici marinați, nici prea acri.”

Iar Maria Bacalîm spune că face conserve în fiecare an, mai ales pentru copiii săi, care locuiesc peste Prut. Cum prețurile legumelor sunt mai mici decât în anii trecuți, anul acesta și-a propus să pregătească și mai multe conserve.

Maria BACALÎM, LOCUITOARE STRĂȘENI: „Fac pentru copiii de la București.”

„-Dar care sunt conservele lor preferate?

-Păi, diferite. Acum vreau să fac ghiveciuri, mai apoi o să fac tomat din gogoșari, niște gogoșari marinați. Ceea ce mănâncă ei, ce le place.”

La piață nu au venit doar gospodinele, ci și bărbații. Ștefan Melinte spune că, deși locuiește la bloc, nu renunță la tradiția conservelor pentru sezonul rece. Este gata să scoată din buzunar peste o mie de lei pentru legumele necesare și, chiar dacă nu stă el la cratiță, își ajută soția la pregătiri.

Ștefan MELINTE, LOCUITOR CAPITALĂ: „Venim amândoi și mai cumpărăm și ea deja face. Ajut și eu pe lângă casă. Unul singur e greu, dar în doi e mai ușor. Mai aduci, mai duci, speli borcanele, știți cum e toamna.”

Peste o mie de lei este gata să cheltuiască și mătușa Claudia pentru ardei și vinete. Spune că, odinioară, umplea cămara cu până la o sută de borcane, iar acum, chiar dacă pune mai puține, nu vrea să renunțe la acest ritual de toamnă. Îi place întregul proces, de la alegerea legumelor până la pregătirea conservelor, iar satisfacția vine atunci când deschide borcanul și gustul este exact așa cum și l-a dorit.

„Eu am luat și de la părinți, de la mama, lucruri care mi-au plăcut, dar fac și singură. Încerc. Familia mănâncă, înseamnă că fac. Nu le place, nu fac.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER RPO TV: „Dacă vreți să pregătiți conserve pentru iarnă, la piața angro veți plăti 6 lei pentru un kilogram de roșii, 8 lei pentru castraveți și 9 lei pentru ardeii dulci. Vinetele costă, de asemenea, 6 lei kilogramul, în timp ce gogoșarii sunt mult mai scumpi – 30 de lei pentru un kilogram. Elisa BOLDURATU, PRO TV.”

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