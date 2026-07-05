Culege vișine cu ajutorul utilajelor, iar întreaga recoltă ajunge pe piețele din Uniunea Europeană. Un fermier din raionul Ștefan Vodă a renunțat la culesul manual și folosește, în premieră în sud-estul țării, o tehnologie care îi permite să recolteze de câteva ori mai repede. Chiar din primul an de rod, livada produce până la șase tone de vișine la hectar.

Așa se culeg vișinele în una dintre cele mai performante livezi din raionul Ștefan Vodă. Metoda de altădată în care livada era plină cu oameni nu mai este actuală, iar fermierii recurg la culesul mecanizat al fructelor. Acum, cu un tractor dotat cu o bară din fier și un așternut pus la tulpina copacului, un singur muncitor poate recolta roadele din zeci de copaci în fiecare zi.

Andrei DÎNGA, FERMIER: „Este mult mai ușor pentru că, nu mai avem nevoie să căutăm muncitori zilieri. Cheltuielile sunt mult mai mici, eficiența mult mai mare. Chiar și calitatea… E foarte calitativ. Toate sunt întregi.”

Întreaga recoltă din livada lui Andrei Dînga pleacă apoi pe piața Uniunii Europene, iar fermierul e mândru că astfel contribuie direct la economia țării.

Andrei DÎNGA, FERMIER: „În mare parte, vișina merge la export și asta denotă faptul că, noi, fermierii, aducem acei bani, acel cash în țară, care merge la plata impozitelor, care merge în TVA.”

Investiția în combina de recoltat a fost posibilă prin intermediul programului gestionat de ODA, prin mecanismul ADMA, care i-a permis lui Andrei Dînga să achiziționeze utilajul în condiții avantajoase.

Andrei DÎNGA, FERMIER: „Noi am achitat 50% și în următorii doi ani se achită două rate a câte 25%. Este un program de foarte mare ajutor pentru toți fermierii. S-au redus substanțial subvențiile și mulți fermieri aplică prin ADMA. Este un mecanism extraordinar de bun pentru fermieri.”

Agricultorul își propune să treacă de la exportul fructelor la procesarea acestora aici, în Republica Moldova. Planul este de a crea, împreună cu alți producători din raionul Ștefan Vodă, un cluster de procesare a vișinelor, astfel încât fructele să fie exportate sub formă de produse cu valoare adăugată, precum vișine congelate sau uscate.