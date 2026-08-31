Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că sărbătoarea are în acest an o semnificație aparte. Pentru prima dată, limba română este celebrată oficial în aceeași zi în România, Republica Moldova și Ucraina.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului român a accentuat importanța protejării drepturilor românilor de peste hotare și a promovării limbii și culturii române.

„Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul”, a transmis președintele României.

Nicușor Dan a încheiat mesajul cu o urare pentru toți cei care folosesc și păstrează limba română: „La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”

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Ziua Limbii Române, celebrată și în Ucraina

Ucraina marchează în acest an, pentru prima dată oficial, Ziua Limbii Române. Președintele Volodimir Zelenski a semnat la 12 martie 2026 decretul prin care ziua de 31 august a fost instituită anual drept Ziua Limbii Române în Ucraina. Documentul prevede că măsura urmărește consolidarea înțelegerii și respectului reciproc, precum și dezvoltarea cooperării dintre Ucraina și România.

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Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbatoarea Limba Noastra cea Română iși are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994 limba oficială a devenit moldovenească, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce dureaza până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Limba română, devenind oficial limba de stat a Republicii Moldova.

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