În Republica Moldova urmează să fie creată, în premieră, o Bancă de Lapte – un serviciu medical specializat care va furniza lapte matern donat, procesat și sigur copiilor născuți prematur și altor nou-născuți care au nevoie de această resursă. Proiectul este implementat de Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului, care vor asigura partea clinică, cu sprijinul UNICEF pentru expertiză, suport metodologic și cofinanțare. Deocamdată, spațiul destinat Băncii de Lapte este în reparație, iar echipamentele sunt în proces de achiziție.

Anastasia Țurcanu urmează foarte curând să devină mamă. Am surprins-o la un seminar despre alăptare. În ultima perioadă a devenit mai informată la acest capitol și se numără printre femeile care sunt gata să doneze lapte matern.

Anastasia ȚURCAN, VIITOARE MAMĂ, CONTABILĂ: „În primul rând de laptele mamei depinde de asta imunitatea copilui și dezvoltarea lui. Dacă ar fi în exces cred că da, este o faptă bună. Consider că laptele poate fi donat”.

În curând în cadrul Insititutului Mamei și Copilului ar urma să fie amenajată așa-zisa Bancă de lapte, un spațiu în care femeile care au devenit mame pot dona lapte matern.

Sergiu GLADUN, DIRECTORUL INSTITUTULUI MAMEI ȘI COPILULUI: „La moment a fost făcută o licitație, ales un agent economic care face reparație. În paralel, Centrul de Achiziție în Medicină a făcut licitația pentru procurarea echipamentului necesar”.

Donatoarele vor fi selectate în baza unui chestionar special, iar laptele va fi destinat în primul rând nou-născuților prematuri, cu greutate mică la naștere sau vulnerabili.

Sergiu GLADUN, DIRECTORUL INSTITUTULUI MAMEI ȘI COPILULUI: „Anul trecut în instituția noastră au trecut minimum o mie de copii născuți prematuri, fie aici, fie transferați din diferite centre perinatale din țară”.

Angela CAPCELEA, SPECIALIST ÎN SĂNĂTATE, UNICEF: „Din păcate substituenții de lapte matern, din toată lumea sunt produși pe bază de lapte de vaci sau vegetal. Oricât de mult ar fi adaptate aceste produse ele nu răsupund la toate necesitățile. În cazul unui nou-născut la termen intestinul e suficient de pregătit ca să facă față diferenețelor, când vorbim despre un copil de un kg, are o subdezvoltare a tuturor sistemelor interne”.

În cadrul proiectului, specialiștii moldoveni au mers la București și în Polonia pentru schimb de experiență, mai ales că ultima e o țară lideră în Europa după numărul de bănci de lapte, 17 la număr. Proiectul este implementat de Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului, cu sprijinul UNICEF.

Angela CAPCELEA, SPECIALIST ÎN SĂNĂTATE, UNICEF: „Banca de lapte de la noi nu va fi ceva foarte mare, vorbim deocamdată despre doze mici, câteva frigidere, congelatoare, aparate pentru pasteorizare, recipiente sterile, sterilizatoare, pompe”.

Proiectul prevede circa 150 de mii de euro pentru echipamente. Potrivit unui studiu UNICEF din 2024, 62% dintre femeile externate alăptează exclusiv, însă rata scade până la 12% în cazul nașterilor prin cezariană sau premature. Specialiștii susțin că laptele matern ar trebui oferit tuturor copiilor, cel puțin în primele șase luni.

Nadejda FĂRÂMĂ, MEDIC DE FAMILIE, CONSULTANT ÎN ALĂPTARE: „Dar avem și partea care asigură protecție copilului și aici sunt anti-corpii, leucocite, limfocite, lactoferina, anumiți componenți care nu pot fi reproduși artificial. Dacă proteina și grăsimea poate fi, păi această parte a laptelui, inclusiv hormonii, nu pot”.

În Republica Moldova, 94% dintre mame încep să alăpteze, însă doar aproximativ 49% dintre copiii cu vârsta de până la șase luni sunt alăptați exclusiv, iar numai 15% dintre copiii care au împlinit un an continuă să fie alăptați.