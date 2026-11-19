Guvernul nu pregătește deconectări de apă și energie electrică, iar campania „Moldova pregătită” nu are acest scop. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care a îndemnat cetățenii să nu intre în panică și să nu răspândească zvonuri, explicând că autoritățile vor să pregătească populația pentru eventuale situații de criză.

Premierul a declarat că Republica Moldova trebuie să fie mai bine pregătită pentru situații de urgență, iar cetățenii trebuie să știe cum să reacționeze în cazul unor crize. Șeful Executivului a făcut referire la cutremurul care a surprins populația nepregătită și a dus la suprasolicitarea Serviciului 112, care a înregistrat peste 900 de apeluri într-un interval foarte scurt.

Vasile Tofan: Nu vom avea deconectări de apă și lumină

În ultima perioadă în țara noastră au circulat zvonuri pe care le declară false, precum că vom avea deconectări de apă și lumină.

„Este un zvon foarte popular. Nu pregatim oprirea acestor servicii”, a explicat premierul.

În acest context, Tofan a anunțat lansarea campaniei naționale „Moldova pregătită”, însoțită de un ghid destinat familiilor, comunităților și cetățenilor.

Oficialul a îndemnat populația să nu intre în panică, să nu răspândească zvonuri și să verifice informațiile înainte de a lua decizii.

Potrivit premierului, campania nu are scopul de a înlocui serviciile de intervenție, ci de a-i pregăti pe oameni să știe cum să acționeze în cazul în care anumite servicii esențiale sunt întrerupte.

Premierul a recunoscut că nici el nu știa exact cum trebuie să reacționeze în acele momente, făcând referire la cutremur și a subliniat că asemenea situații demonstrează necesitatea unei pregătiri temeinice.

„Nu putem să ne bazăm doar pe improvizații. Trebuie să fim pregătiți”, a declarat șeful Guvernului.