Premii și sporuri acordate fără legătură cu performanța, întreprinderi ținute ani la rând în insolvabilitate și bunuri ale statului care nu se regăsesc clar în evidențe. Sunt doar câteva dintre neregulile descoperite de comisia parlamentară care a verificat modul în care sunt administrate companiile de stat. Raportul arată că Republica Moldova deține active de 66,2 miliarde de lei, dar acestea generează un profit anual de puțin peste un miliard. Ancheta, pornită după scandalul de la MOLDATSA, scoate la iveală probleme sistemice, care depășesc cu mult cazul unei singure întreprinderi.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT PAS: „Republica Moldova deține 66,2 miliarde de lei ca active. Asta conform informațiilor pe care le-am recepționat de la diferite instituții ale statului. Aceste 66,2 miliarde de lei produc un profit anual de 1,1 miliarde de lei.”

Profiturile sunt concentrate în câteva companii mari, în timp ce zeci de întreprinderi de stat continuă să înregistreze pierderi. Raportul comisiei parlamentare scoate în evidență și creșterea remunerațiilor celor care le conduc și le supraveghează. Indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație și ai organelor de control au crescut de peste două ori în perioada 2017–2025, ajungând la peste 27 de milioane de lei anual.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT PAS: „Cel mai important lucru e că aceste venituri exagerate de cele mai multe ori, în baza constatărilor noastre, nici nu proveneau din veniturile salariale, ci din abuzarea de posibilitatea acordării de sporuri salariale suplimentare, premii și așa mai departe, nu neapărat în concordanță cu criteriile de performanță.”

Raportul descrie și numiri politizate, interimate prelungite și concursuri transformate în formalități. Între timp, aproape jumătate dintre întreprinderile autorităților centrale erau inactive, în insolvabilitate sau în lichidare, la începutul acestui an.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT PAS: „Majoritatea acestor întreprinderi se află de mai bine de 10 ani în procedură de insolvabilitate.”

Neregulile au fost depistate în repetate rânduri. Din cele 126 de inspectări financiare efectuate în perioada 2023 – prima jumătate a anului 2026, în 45 de cazuri materialele au fost transmise organelor de drept. Comisia nu dispune însă de date despre câte persoane au fost trase la răspundere și ce sume au fost recuperate. În raport, aceasta recomandă inventarierea patrimoniului statului, numiri transparente în funcții de conducere și acordarea plăților în funcție de performanță.