Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a admis integral demersul procurorilor anticorupție.

Astfel, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cel care l-a denunțat ar fi administratorul firmei care închiria un spațiu de la clădirea Confederației Naționale a Sindicatelor. Potrivit procurorilor, în această schemă ar fi fost implicat și juristul organizației sindicale. Acuzatorul mai spune că Zubcu nu își recunoaște vina. De partea cealaltă, avocații lui, trei la număr, au refuzat să facă declarații.

Igor Zubcu a fost reținut pe 16 noiembrie, în flagrant, în timp ce ar fi primit 2 mii de dolari, se spune într-un comunicat de presă. Zubcu a ajuns în fruntea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în decembrie 2021, după ce predecesorul său, Oleg Budza, și-a dat demisia în timp ce o comisie parlamentară investiga modul în care fusese înstrăinat patrimoniul sindical, inclusiv hoteluri, sanatorii și baze de odihnă.