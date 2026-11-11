Republica Moldova se confruntă cu un deficit semnificativ de judecători, cele mai mari probleme fiind înregistrate la Curțile de Apel, unde aproximativ 70% dintre funcții sunt vacante. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

Potrivit acestuia, în întregul sistem judecătoresc sunt neocupate aproximativ 160 de funcții, iar lipsa de personal pune o presiune suplimentară asupra magistraților aflați în activitate.

„La instanțele de apel avem aproximativ 70% din funcții vacante. Deci avem doar 30% din funcții ocupate”, a precizat Sergiu Caraman.

Șeful CSM susține că profesia de judecător a devenit mai puțin atractivă din cauza mai multor factori, printre care volumul mare de muncă, condițiile de activitate, garanțiile profesionale și imaginea justiției în societate.

„Cred eu că sunt un cumul de factori care fac ca profesia de judecător astăzi să fie una neatractivă”, a declarat Caraman.

Un alt aspect vizează diferențele salariale dintre judecătorii care au trecut evaluarea externă a integrității și cei care nu au fost încă supuși acestei proceduri. Potrivit președintelui CSM, diferența este de aproximativ 4.000 de lei, fără a exista o dublare a salariului.

Ce se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție

Referindu-se la situația de la Curtea Supremă de Justiție, Sergiu Caraman a menționat că ocuparea mai multor funcții vacante a permis reluarea activității plenului instanței și a procedurilor de unificare a practicii judiciare.

Totuși, completarea locurilor vacante rămâne o provocare. Președintele CSM consideră că evaluarea tuturor candidaților pentru funcțiile de la Curtea Supremă nu va putea fi încheiată până la sfârșitul anului 2026.

„Cu siguranță că nu reușim să evaluăm toți ceilalți candidați”, a afirmat Caraman.

Acesta a avertizat că, dacă evaluarea externă va rămâne obligatorie și pentru candidații la Curțile de Apel, activitatea Comisiei Vetting ar putea fi necesar să continue și după 2026.