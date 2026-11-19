Autoritățile Republicii Moldova i-au permis liderului separatist Vadim Krasnoselski să se deplaseze la Moscova pentru a negocia asigurarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în perioada rece a anului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că decizia a fost luată din considerente umanitare și în urma discuțiilor cu partenerii internaționali, inclusiv cu reprezentanții Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

Potrivit lui Igor Grosu, Chișinăul cunoștea scopul deplasării lui Krasnoselski și a acceptat-o pentru a evita o eventuală criză umanitară în regiunea transnistreană, care ar fi putut degenera ulterior într-o criză politică.

„Și, ca și în anul precedent, țineți minte, noi tot timpul am fost deschiși și am zis: «Dom'le, discuțiile politice – da, dar când e vorba de cetățeni, că sunt cetățenii noștri până la urmă, noi trebuie să găsim soluții, pentru că altfel nu o să facem decât să răspundem la planul Federației Ruse de a crea, a provoca o criză umanitară, care ulterior să treacă într-o criză politică”, a declarat Grosu.

Autoritățile de la Chișinău au considerat necesar să-i permită lui Vadim Krasnoselski să se deplaseze la Moscova, întrucât vizita avea drept scop negocierea livrărilor de gaze naturale pentru malul stâng al Nistrului în perioada rece a anului.

„Exact, că merge în scopul ăsta”.

Președintele Parlamentului a mai precizat că decizia de a permite deplasarea a fost luată și în urma discuțiilor cu reprezentanții OSCE, organizație implicată în procesul de reglementare a regiunii din stânga Nistrului.

„Cum v-am spus, și în discuții cu OSCE-ul – pentru că sunt mediatori, este o organizație internațională implicată plenar în acest proces – am ajuns la concluzia de a permite”, a adăugat șeful Legislativului.

Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a decorat pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul de Onoare. Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

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Ce se va întâmpla când Krasnoselski va încerca să plece din Moldova

Interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, anunțată în privința lui Vadim Krasnoselski, ridică întrebări privind temeiul juridic al acestei măsuri. Liderul separatist de la Tiraspol nu deține cetățenia Republicii Moldova, ci este cetățean rus și ucrainean. Întrebat de jurnaliști care este temeiul juridic al restricției, Igor Grosu a declarat că statul are dreptul să aplice interdicții atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, fără să indice însă prevederile legale care permit aplicarea acestei măsuri.

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