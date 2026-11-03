Președinția reacționează la solicitarea liderului PSRM, Igor Dodon, care i-a cerut Maiei Sandu să o grațieze pe Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare. Instituția precizează că adresarea nu întrunește condițiile legale pentru a fi examinată în cadrul procedurii de acordare a grațierii individuale.

Potrivit explicațiilor oferite de Președinție, în conformitate cu regulamentul privind procedura de examinare a cererilor de grațiere, aceasta poate fi depusă de persoana condamnată sau, cu acordul ei, de alte persoane și entități prevăzute de lege.

Totodată, instituția subliniază că, în lipsa acordului persoanei condamnate, cererea de grațiere nu poate fi examinată.

„Având în vedere cele expuse, precizăm că adresarea în cauză nu întrunește condițiile prevăzute de Regulament pentru a fi examinată în cadrul procedurii de acordare a grațierii individuale”, se arată în răspunsul Președinției.

Igor Dodon invocă reconcilierea dintre Chișinău și Comrat

Solicitarea vine de la Igor Dodon cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Liderul socialiștilor susține că eliberarea Evgheniei Guțul nu ar mai putea influența situația politică din autonomie, dar ar putea reprezenta „un gest de reconciliere între Chișinău și Comrat”.

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Pentru ce a fost condamnată Evghenia Guțul

Evghenia Guțul este acuzată că în perioada 2019-2022, a participat activ la aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Banii erau folosiți pentru promovarea partidului Șor scos în afara legii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul, care era responsabilă de verificarea și remunerarea participanților la protestele lui Șor, a fost recunoscută vinovată că a primit de la grupului criminal organizat aproape 43 de milioane de lei.

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