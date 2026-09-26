O moldoveancă a făcut spectacol pe scena de la „Vocea României”. Diana Rahmatova a cântat „Feeling Good” și i-a făcut pe antrenori să se lupte pentru ea. Tudor Chirilă a vrut-o atât de mult în echipa sa, încât nici butonul „Mute”, activat de Irina Rimes, nu l-a oprit să încerce să o convingă. Fără să poată spune vreun cuvânt, artistul a trecut la gesturi.

Diana Rahmatova a cucerit scena încă de la primele acorduri. Interpretarea piesei „Feeling Good” a întors scaunele antrenorilor, iar imediat a început și lupta pentru concurenta din Republica Moldova.

Irina Rimes a încercat să-i taie lui Tudor Chirilă șansa de a o convinge pe Diana și i-a activat butonul „Mute”. Antrenorul nu s-a dat însă bătut și a încercat să-i transmită prin gesturi Dianei că o vrea în echipa sa. Momentul a declanșat un adevărat spectacol între jurați.

„-O să mă folosesc de acest moment minunat de a vorbi fără să fiu întreruptă. Vreasu să te invit la mine în echipă.

-Bună ziua, sunt Horia avocatul lui Tudor.

-Tu nici măcar nu te-ai întors.

-Pentru mine Tudor reprezintă viața, pentru mine e soarele meu Tudor!

-Hai să-ți iei pastilele, fii atent, vină încoa.”

În cele din urmă, strategia lui Tudor Chirilă a funcționat. Diana a ales să meargă mai departe în echipa lui. Dincolo de spectacolul de pe scenă, pentru tânăra originară din Republica Moldova participarea la „Vocea României” are și o poveste personală. Pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de tatăl său, pe care îl asculta în copilărie cântând la chitară. Când Diana avea 15 ani, părinții ei s-au despărțit, iar tatăl s-a mutat în Polonia. Participarea la concurs a pregătit-o în secret. Nici măcar mama ei nu știa că s-a înscris la „Vocea României”. Pentru tânără, apariția pe scena emisiunii este împlinirea unui vis din copilărie.