Motorina se scumpește cu aproape un leu într-o singură zi. Potrivit noilor prețuri anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, de mâine, un litru va costa 31 de lei și 89 de bani, cu 89 de bani mai mult decât astăzi. În schimb, benzina se scumpește cu doar 8 bani și va fi vândută cu 30 de lei și 62 de bani.

ANRE explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produse petroliere pe piețele internaționale, provocată de reluarea acțiunilor militare din Iran și de perturbările din transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Cum Republica Moldova importă integral carburanții pe care îi consumă, orice majorare a cotațiilor externe se reflectă și în prețurile de la pompă.

Scumpirile vin în contextul în care Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile.

Prețuri la carburanți 30 iulie

Motorină – 31,89 lei/litru (+89 bani)

Benzină A95 – 30,62 lei/litru (+8 bani)