Scumpirile apasă tot mai greu pe buzunarele moldovenilor. Inflația anuală s-a apropiat de 9% în septembrie. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimele 12 luni, motorina s-a scumpit cu peste 76 la sută, benzina cu peste 42 de procente, iar transportul de pasageri costă cu 30 la sută mai mult decât acum un an. Au crescut considerabil și tarifele la gazele naturale și energia electrică, mai ales în ultima lună.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna septembrie, rata anuală a inflației a ajuns la 8,6 la sută. În ultimul an, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 5 la sută, mărfurile nealimentare – cu 9 procente, iar serviciile prestate populației – cu aproape 13 la sută.

Indicele prețurilor medii de consum în ultimul an

PRODUSE ALIMENTARE – 5,1%

MĂRFURI NEALIMENTARE – 9,0%

SERVICII PRESTATE POPULAȚIEI – 12,6%

Pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate scumpiri la produsele alimentare au fost înregistrate la legume – cu 8 la sută, și la fructe – cu 6,6 procente. Pâinea, laptele și produsele lactate s-au scumpit cu aproape 6 la sută, iar ouăle – cu 5,4 procente. Au crescut și prețurile la uleiul vegetal, carne și preparatele din carne.

Creșterea prețurilor la produse alimentare în ultimul an

LEGUME – 8,0%

FRUCTE – 6,6%

PÂINE – 5,7%

PRODUSE LACTATE – 5,7%

OUĂ – 5,4%

ULEI VEGETAL – 4,6%

CARNE ȘI PREPARATE – 1,7%

La mărfurile nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la combustibili și carburanți, ale căror prețuri au crescut, în medie, cu aproape 35 la sută într-un an. Motorina s-a scumpit cu peste 76 la sută, iar benzina – cu mai bine de 42 de procente. Au crescut considerabil și prețurile la cărbune și gaze lichefiate. De asemenea, moldovenii plătesc mai mult și pentru încălțăminte, haine, medicamente și materiale de construcții.

Produse nealimentare care s-au scumpit în ultimul an

MOTORINĂ – 76,4%

BENZINĂ – 42,3%

CĂRBUNE – 33,0%

GAZE LICHEFIATE – 22,3%

ÎNCĂLȚĂMINTE – 5,1%

CONFECȚII – 4,7%

MEDICAMENTE – 4,1%

MATERIALE DE CONSTRUCȚII – 3,9%

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate însă la serviciile prestate populației. Transportul de pasageri costă cu aproape 30 la sută mai mult decât acum un an, iar tarifele la energia electrică au crescut cu aproape 24 la sută. Gazele naturale s-au scumpit cu peste 21 la sută, iar serviciile de apă și canalizare – cu peste 12 procente. Au crescut și prețurile la alimentația publică.

Serviciile prestate care s-au scumpit în ultimul an

TRANSPORT PASAGERI – 29,8%

ENERGIE ELECTRICĂ – 23,7%

GAZE NATURALE – 21,3%

APĂ ȘI CANALIZARE – 12,4%

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – 9,6%

Creșterea prețurilor a fost deosebit de accentuată în ultima lună. Experții avertizează că scumpirile vor pune și mai multă presiune pe bugetele familiilor, mai ales că se apropie sezonul rece, iar cheltuielile pentru încălzire vor crește.

Marin GOSPODARENCO, EXPERT ECONOMIC: „Și ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că intrăm în sezonul rece cu prețuri deja ridicate și cu foarte puțin spațiu de manevră în bugetele gospodăriilor noastre. Să ne gândim și la un pensionar care primește pensie și trebuie să aleagă cât alocă pentru medicamente, cât pentru mâncare și cât pune deoparte pentru încălzire. Sau la o familie cu doi copii, care trebuie să achite întreținerea, transportul, alimentația și cheltuielile școlare. Pentru acești oameni, inflația nu este o statistică, este o grijă zilnică.”

Pentru a face față scumpirilor, expertul recomandă familiilor să-și planifice din timp cheltuielile pentru iarnă, să reducă risipa de energie și, pe cât posibil, să pună bani deoparte.