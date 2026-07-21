Primăria Chișinău vrea să vândă prin licitație mai multe terenuri din municipiu, iar consilierii PAS spun că unele dintre ele ar trebui păstrate pentru construcția școlilor și grădinițelor. Aceștia susțin că, în condițiile în care multe instituții de învățământ sunt supraaglomerate, municipalitatea ar trebui să se gândească de două ori înainte să renunțe la terenurile pe care le are. De cealaltă parte, consilierii MAN spun că vânzarea prin licitație este o procedură transparentă și că în Chișinău există suficiente școli.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Potrivit consilierilor de la PAS pe ordinea de zi a Consiliului Municipal se regăsește proiectul privind vânzarea acestui teren situat pe bulevardul Renașterii. Pe acest lot în opinia acestora poate fi construită o școală cu 450 de locuri, iar o altă școală cu o mie de locuri și o grădiniță ar putea fi ridicate pe un teren de pe strada Maria Dragan. De asemenea scos în vînzare.”

Consilierii PAS spun că municipalitatea nu ar trebui să vândă terenurile care ar putea fi folosite pentru infrastructura educațională. Aceștia atrag atenția că în unele școli din capitală clasele sunt supraaglomerate, iar numărul elevilor ajunge chiar și la 40.

Dumitru IVANOV, CONSILIER PAS DIN CMC: „Sunt aici în fața voastră ca să fac un apel să nu vindem viitorul copiilor noștri și să nu vindem acele terenuri care sunt destinate pentru școli și grădinițe.”

Astfel, PAS spune că nu va susține proiectul.

Zinaida POPA, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Suntem împotrivă pentru că ne este frică și vrem să anticipăm un risc pentru municipalitate. Și aici mă refer la terenuri pentru școli, grădinițe, infrastructură socială, spitale. Este un risc dacă acum vom scoate la licitație toate terenurile din municipiu, atunci când ne vom trezi și vom decide să construim, nu vom mai avea terenuri. Asta este riscul pe care noi îl vedem.”

Cu o reacție a venit și Ministrul desemnat Educației Dan Perciun. Acesta a cerut Primăriei să suspende vânzarea terenurilor până când va prezenta un plan pentru reducerea supraaglomerării din școli și dezvoltarea infrastructurii educaționale. Ministrul spune că noile cartiere nu pot fi construite fără școli, grădinițe și alte servicii publice. De cealaltă parte, consilierii MAN spun că argumentele PAS sunt exagerate

Grigore BEJENARU, VICEPREȘEDINTELE FRACȚIUNII MAN DIN CMC: „În loc să găsească bani ca să stimuleze profesorii, în loc să investească în școli, școli care se află pe teritoriul municipiului Chișinău și nu au de gând să le repare, găsește diferite solicitări că pe orice teren din municipiul Chișinău se poate de construit școli. Mai mult ca atât, scoaterea la licitație asta este cea mai transparentă și cea mai bună metodă de a fortifica anumite terenuri care sunt în travilanul sau în gestiunea administrației publice locale.”

Am încercat să aflăm de la autorul proiectului, Adrian Grigorițchi, şef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism şi relații funciare, de ce a fost necesară scoaterea la licitație a acestor loturi, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.