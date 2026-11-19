La mai bine de o lună de la primul anunț, autoritățile au lansat, oficial, campania națională „Moldova Pregătită”. Populația va fi învățată cum să se descurce în primele 72 de ore ale unei situații de criză. Autoritățile spun că nu este vorba de o criză iminentă și că nu vor fi deconectate serviciile, așa cum au acuzat anterior unii politicieni din opoziție. În timpul evenimentului de lansare a campaniei, au fost similate și câteva crize.

Astfel, în cadrul Congresului Național de Reziliență au fost prezentate filmulețe video cu două exerciții de simulare, bazate pe scenarii fictive de criză. Primul – incident cu o dronă.

„Informare a fost semnalată o încălcare a spațiului aerian național. Distanța 140 de kilometri. Aria 140 de grade, înălțimea 1200 de metri. Viteza 350 de kilometri pe oră.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „La eveniment au fost prezentate rămășițele unei drone rusești de tip „Geran 2” care a căzut acum aproape o lună în satul Chiștelița, Telenești. Aparatul de zbor a fost găsit la o distanță de aproximativ 100 de metri de o locuință.”

Igor ZUBAC, EXPERT CRIMINALIST: „În primul rând avem sistemul ringhen cu care noi scanaăm și vedem dacă obiectul are careva substanțe sau dispozitive explozive în interior, ca să excludem orice risc din perspectiva unei explozii.”

Al doilea scenariu a vizat o situație de criză în domeniul sănătății publice. Mai exact o pasagera a unei curse avia ar fi manifestat febră ridicată, la aterizare.

„Medicii verifică starea pasagerei. Suspecează o inspecție respiratorie transmisibilă și alertează serviciul sănătate publică al aeroportului.”

Autoritățile spun că astfel de simulări le ajută să-și coordoneze mai bine acțiunile și să intervină cât mai rapid atunci când oamenii sunt în pericol.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Noi lansăm un program de informare. Nu poate stinge lumina, nu poate deconecta utilitățile. Programul de informare este ca noi să fim mai pregătiți, să fim mai conștienți de faptul că atunci când se întâmplă o criză autoritățile statului reacționează.”

Autorii campaniei susțin că intervalul de 72 de ore este doar un reper internațional și nu înseamnă că serviciile publice vor fi întrerupte timp de trei zile.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Paza bună trece primejdea rea. Și acest proverb este mai actual astăzi ca oricând. Moldova Pregătită trebuie să devină o practică de zi cu zi.”

Iwona PIORKO, AMBASADOAREA UE ÎN RM: „Primele 72 de ore ale unei situații de urgență pot fi decisive. Familiile care știu cum să se protejeze și dispun de provizii de bază oferă serviciilor de urgență timp prețios pentru a salva vieți.”

Pe lângă Chișinău, campania de informare „Moldova pregătită” va continua și în alte două orașe mari. Pe 20 noiembrie, autoritățile vor ajunge la Ștefan Vodă, iar pe 21 noiembrie, la Edineț.