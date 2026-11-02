Primele declarații vamale pentru coletele comandate din străinătate au fost procesate prin sistemul informațional ASYHUB, iar Serviciul Vamal a încasat deja drepturile de import aferente acestora. În prima zi lucrătoare de aplicare a noilor reguli, operatorii poștali au înregistrat peste 38 de mii de colete și au transmis 190 de declarații vamale.

Potrivit Serviciului Vamal, până la ora publicării informației, operatorii poștali au încărcat în ASYHUB 242 de manifeste, care conțin date despre peste 38 de mii de trimiteri poștale internaționale. Totodată, au fost înregistrate 190 de declarații vamale.

Autoritățile precizează că operațiunile sunt procesate conform procedurilor stabilite, iar pentru primele declarații deja procesate au fost încasate drepturile de import.

Cum ajung coletele la destinatari

Potrivit noilor reguli, operatorul poștal este responsabil de declararea electronică a bunurilor în fața Serviciului Vamal și de îndeplinirea formalităților necesare. Acesta trebuie să contacteze destinatarul pentru a solicita, după caz, documentele necesare și pentru a comunica eventualele plăți care trebuie efectuate.

După finalizarea procedurilor vamale și achitarea drepturilor de import, dacă acestea sunt aplicabile, coletul este livrat destinatarului.

Astfel, persoanele care comandă produse din străinătate nu trebuie să depună personal declarațiile vamale. Întregul proces de comunicare privind vămuirea, achitarea taxelor și livrarea coletelor se desfășoară prin intermediul operatorului poștal.

Noile reguli au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2026. Serviciul Vamal anunță că va monitoriza funcționarea sistemului ASYHUB și va menține legătura cu operatorii poștali pentru a asigura desfășurarea procesului în condiții corespunzătoare.