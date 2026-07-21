Procuratura a refuzat să inițieze o anchetă în privința deputatului PAS, Radu Marian, după denunțul depus de liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur. Acesta solicitase verificarea unei presupuse intervenții în procesul de numire a fostului director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, însă procurorii au decis să nu dea curs sesizării.

Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a anunțat că Procuratura a refuzat să pornească o investigație în urma denunțului depus împotriva deputatului PAS, Radu Marian. Sesizarea viza presupuse fapte de trafic de influență în legătură cu numirea lui Dumitru Vangheli la conducerea întreprinderii de stat MoldATSA.

Potrivit lui Galbur, procurorii au decis că nu există temei pentru inițierea urmăririi penale, respingând solicitarea de verificare a modului în care fostul director al întreprinderii a ajuns în această funcție.

Galbur: „Funcțiile publice nu pot fi tratate ca proprietate de partid”

Denunțul a fost depus pe 6 iulie și făcea trimitere la articolul 326 alineatul (1) din Codul penal, care sancționează traficul de influență.

La acel moment, Dragoș Galbur susținea că procurorii trebuie să stabilească dacă recomandarea făcută de Radu Marian pentru numirea lui Dumitru Vangheli a reprezentat o simplă susținere profesională sau o intervenție care ar putea întruni elementele unei infracțiuni.

„Este obligația Procuraturii să verifice complet, obiectiv și sub toate aspectele cum a ajuns un om cu un CV neverificat în fruntea unei întreprinderi strategice a statului și dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a fost o simplă referință sau o intervenție cu caracter penal. Funcțiile publice și întreprinderile de stat nu mai pot fi tratate ca proprietate de partid”, declara atunci liderul PNM.

Radu Marian: „Am oferit doar o recomandare de CV”

Deputatul PAS a respins încă de la început acuzațiile, calificând demersul drept o acțiune cu scop politic și fără fundament juridic.

Radu Marian a declarat că nu a exercitat nicio influență asupra procesului de numire a lui Dumitru Vangheli și că singura sa implicare a constat în transmiterea unei recomandări profesionale.

„Nu am exercitat nicio influență sau presiune pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcție. Am oferit o recomandare de CV. Atât”, afirma parlamentarul.

Scandalul MoldATSA a dus la demiteri și schimbări politice

Cazul MoldATSA a izbucnit după publicarea, pe 18 iunie, a unei investigații care arăta că fostul director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi inclus în CV informații false privind studiile și experiența profesională acumulată în Canada. În urma dezvăluirilor, acesta a fost demis.

Ulterior, Radu Marian a confirmat că l-a recomandat pentru funcție, explicând că îl cunoștea din copilărie și că a considerat că experiența acestuia în domeniul aviației îl recomanda pentru postul respectiv. Parlamentarul a precizat însă că între ei nu a existat o relație apropiată.

Controversa a avut și consecințe politice. La 29 iunie, Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, argumentând că scandalul a afectat imaginea echipei din care face parte, chiar dacă a susținut că nu a încălcat legea.