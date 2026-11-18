Procurorul Petru Iarmaliuc a promovat evaluarea integrității etice și financiare. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, miercuri, 18 noiembrie, raportul pozitiv al Comisiei de evaluare a procurorilor, cu nouă voturi „pentru”.

Membrul CSP Mihail Sorbala, care a raportat subiectul, a anunțat că va formula o opinie concordantă. Acesta a precizat că este de acord cu soluția Comisiei, însă nu și cu argumentele care au stat la baza acesteia.

Petru Iarmaliuc activează în Procuratura municipiului Chișinău și este delegat în prezent la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Evaluarea a vizat activitatea sa anterioară în calitate de procuror anticorupție.

Dubii privind un credit de 350 de mii de lei și două automobile

În cadrul procedurii de evaluare, Comisia a identificat două aspecte care au ridicat semne de întrebare: contractarea unui împrumut bancar în 2023 și păstrarea unor sume importante de bani în numerar, precum și circumstanțele achiziției, deținerii și utilizării a două automobile de același model în perioada 2019–2024.

Potrivit informațiilor examinate, la 11 septembrie 2023, procurorul a contractat un credit de 350 de mii de lei, pentru o perioadă de 60 de luni, cu o dobândă anuală de aproximativ 11%.

În explicațiile oferite Comisiei, destinația împrumutului a fost descrisă inițial drept una pentru nevoi personale, ulterior pentru procurarea unui automobil, iar mai târziu pentru construcția unei case.

În cadrul ședinței CSP, Mihail Sorbala l-a întrebat pe procuror de ce a contractat un credit pentru cumpărarea unei mașini, în condițiile în care achiziționase deja un automobil în martie 2023. De asemenea, a solicitat explicații privind păstrarea a aproximativ 300 de mii de lei în numerar până cel puțin în martie 2024, în timp ce procurorul continua să achite dobânda la credit.

Explicațiile lui Iarmaliuc despre bani și automobile

Petru Iarmaliuc a explicat că automobilul cumpărat în martie 2023 fusese procurat din România și înmatriculat acolo, iar legislația nu permitea menținerea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de șase luni.

Potrivit procurorului, mașina a fost scoasă din țară în august-septembrie, iar ulterior a folosit automobilul surorii sale.

Acesta a mai declarat că a decis să investească banii din credit în construcția unei case, pentru care a identificat un arhitect și a început procedurile de obținere a actelor necesare.

„Am decis să investesc suma contractată în construcția casei. În aceeași perioadă, am identificat un arhitect, am solicitat o autorizație de inițiere a construcției, eliberarea tuturor actelor, ca arhitectul să poată iniția proiectarea”, a explicat Iarmaliuc.

Procurorul a precizat că a prezentat Comisiei dovezi privind plățile efectuate către arhitect în decembrie, precum și informații despre procurarea materialelor de construcție în iarna anului 2024. El a menționat și că a prezentat un contract de donație din 2021, prin care părinții i-au transmis casa bunicilor din raionul Telenești.

În timpul audierilor au fost abordate și circumstanțele în care au fost folosite două automobile înmatriculate în România, inclusiv schimbarea numerelor de înmatriculare și modalitatea în care acestea au fost introduse în Republica Moldova.

Iarmaliuc a susținut că automobilele aveau o valoare de aproximativ 2.000–2.500 de euro fiecare și că se încadrau în posibilitățile sale financiare.

„Cu salariul meu, ați observat și dumneavoastră, nu-mi permit să am bolizi de lux, dar, în limita posibilităților, îmi știu măsura cheltuielilor. De aceea, modul meu modest de viață și automobilele folosite arată că aceasta este măsura posibilităților și aici mă încadrez eu”, a declarat procurorul.

Procuror în dosare de rezonanță

Petru Iarmaliuc este cunoscut pentru instrumentarea mai multor dosare penale de rezonanță, inclusiv cel în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, cunoscut drept dosarul „Kuliok”.

Din 2022, acesta gestionează cauza în care liderul Partidului Socialiștilor este cercetat penal.

Totodată, Iarmaliuc a fost procuror în dosarul magistratului Alexandru Gheorghieș, cercetat pentru îmbogățire ilicită, și în cauza care îl vizează pe unul dintre presupușii săi complici, Ghenadie Sîrbu.

De asemenea, a gestionat dosarul penal în care a fost vizat fostul procuror Igor Popa, achitat de prima instanță în iulie 2026, precum și cauza fostului ministru de Interne Ion Țurcan.

Petru Iarmaliuc a fost numit procuror în Procuratura municipiului Chișinău în decembrie 2019. Ulterior, a fost delegat la Procuratura Anticorupție. În perioada 2017–2019, a activat ca voluntar în cadrul acestei instituții, iar în 2019 a fost consultant al procurorului la Procuratura municipiului Chișinău.