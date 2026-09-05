Produsele de igienă pentru femei, inclusiv absorbantele și tampoanele, vor rămâne la cota redusă de TVA de 8%. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, după criticile publice privind proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, în care era prevăzută eliminarea acestor produse din lista bunurilor taxate cu TVA redus.

„Mulțumesc tuturor celor care au atras atenția asupra acestui subiect. Guvernarea înseamnă și să recunoști prompt când o decizie nu este bună și să repari lucrurile”, a declarat Vasile Tofan.

Anterior, ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că autoritățile reexaminează propunerile privind taxarea produselor de igienă.

„Vedem discuțiile și criticile privind taxarea cu TVA a produselor de igienă și vă asigurăm că acestea nu sunt ignorate. În prezent, suntem în proces de definitivare a politicii fiscale, iar toate propunerile sunt analizate cu atenție. Inclusiv propunerile privind regimul TVA pentru produsele de igienă vor fi reexaminate”, a scris Victoria Belous pe Facebook.

Astfel, guvernul a decis menținerea cotei reduse de TVA pentru această categorie de produse.

Critici în spațiul public

Fostul ministrul a Sănătății, Ala Nemerenco, a criticat dur propunerea, susținând că trecerea de la TVA de 8% la cota standard de 20% ar duce la scumpirea produselor de igienă de primă necesitate.

„Încă o noutate bună – în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se propune eliminarea produselor de igienă pentru femei (absorbante, tampoane, etc.) din lista bunurilor cu cotă redusă (8%) și aplicarea cotei standard de TVA de 20%, deși aceste produse sunt considerate bunuri de strictă necesitate în majoritatea țărilor”, a scris Nemerenco.

Politica fiscală pentru anul 2027 a provocat dispute și discuții aprinse

Politica fiscală propusă de Guvernul Munteanu pentru anul 2027 a provocat dispute și discuții aprinse. În timp ce autoritățile spuneau că reforma va face sistemul mai echitabil și va aduce mai mulți bani la buget, economiștii avertizează că nota de plată va ajunge în buzunarele cetățenilor și ale mediului de afaceri. Este vorba de aproximativ 6 miliarde de lei pe care statul vrea să-i adune în urma noilor măsuri propuse. Cele mai mari controverse au fost legate de majorarea TVA pentru alimente, medicamente, energie și gaze naturale, dar și pentru alte bunuri.

Citeste si : Reformă fiscală controversată: experții avertizează că „nota de plată va ajunge la cetățeni”, în timp ce Guvernul susține că cetățenii „nu vor resimți” schimbarea – VIDEO

Anterior, Vasile Tofan a declarat că politica fiscală pentru 2027 va avea la bază câteva direcții principale: reducerea impozitării muncii, încurajarea investițiilor, majorarea taxelor pentru produsele și activitățile considerate vicii, precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc, precum și uniformizarea unor taxe aplicate terenurilor.

Principalul obiectiv al reformei - balansarea muncii

Premierul susține că unul dintre principalele obiective ale reformei fiscale este reducerea poverii fiscale asupra muncii, pentru a încuraja angajarea și plata salariilor în mod oficial, diminuând astfel economia tenebră și fenomenul „salariilor în plic”.

Totodată, guvernul își propune să stimuleze investițiile, astfel încât companiile să reinvestească mai mult în Republica Moldova. În același timp, autoritățile intenționează să majoreze taxele pentru vicii, precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc, domeniu în care, potrivit premierului, moldovenii cheltuie anual aproximativ 10 miliarde de lei.